Порошенко повторил ошибку Зеленского - политолог

Государственные приоритеты должны быть выше, говорит эксперт. Фото: Reuters

Пятый президент Петр Порошенко повел себя неправильно, когда запустил свое новогоднее поздравление на собственном телеканале перед приветствием действующего президента Владимира Зеленского. Таким образом повторил прошлый пример со стороны Зеленского.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"В прошлый раз Зеленский, как неофициальный кандидат в президенты, приветствовал украинцев на телеканале "1+1". Ранее президента Порошенко. Это стало отрицательным прецедентом. Не стоило так делать.

К большому сожалению, в этом году точно таким же образом поступил Порошенко. И это тоже не правильно. Выглядело как мелкая месть. Надо было стать выше этого. Вместо того, чтобы объединяться перед внешними вызовами, искать общее в нашем развитии, снова видим партийное разъединение. Которое проявляется в телевизионном пространстве.

Со стороны Порошенко была не столько оригинальность, сколько подражание неправильного примера. Он, как и Зеленский в прошлый раз, допустил ошибку. Надо соблюдать традиции. Что государственные приоритеты должны быть выше, чем политические и партийные.

Каждый обращается к своим избирателям по своему телеканалу. Это не очень приятная и конструктивная тенденция последних лет", - говорит эксперт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы сравнили нынешнюю и прошлую власть

Новогоднее поздравление президента Владимира Зеленского было длиннее, чем это делали предшественники. Оно длилось более 13 минут.