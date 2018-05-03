Порошенко пообещал приютить у себя нескольких фанатов на финал Лиги чемпионов

Петр Порошенко принял на Банковой исполнительного директора UEFA Events SA Мартина Каллена. Фото: twitter.com/poroshenko

Президент Петр Порошенко пригласит некоторых международных гостей к себе домой на время проведения в Киеве финала Лиги чемпионов по футболу 26 мая.

Об этом глава государства сказал на встрече с исполнительным директором UEFA Events SA Мартином Калленом.

"Мы имеем огромное количество звонков друзей и партнеров не только из Европы, но и со всего мира. На сегодня нельзя найти ни одного места в гостинице. Некоторых гостей я буду селить у себя дома. Такой уровень ажиотажа, популярности", - сказал Порошенко.

Глава государства отметил, что Киев старательно готовит спортивные и инфраструктурные объекты к празднику. Для этого Верховная Рада выделила из бюджета более 100 млн грн.

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Финал Лиги чемпионов 2017-2018 состоится в Киеве 26 мая. Решающий матч главного клубного турнира Европы впервые пройдет в Украине. В финале сыграет испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Двумя днями ранее, 24 мая, на стадионе "Динамо" имени Лобановского состоится финал женской Лиги чемпионов.