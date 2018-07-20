Порошенко подписал закон о защите пострадавших майдановцев

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Президент Петр Порошенко подписал закон о расширении льгот и гарантий для пострадавших участников Революции достоинства.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Facebook.

"Украина поддерживает героев Революции достоинства и воинов, которые защищают нас от российской агрессии. Подписал закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно социальной защиты пострадавших участников Революции достоинства и некоторых других лиц", которым усилена социальная защита участников АТО, Революции достоинства и их семей.

Законом определены и расширены льготы и гарантии пострадавших майдановцев, усовершенствовано законодательство относительно статуса работников, участвовавших в АТО, унормирован порядок экспертизы для детей с инвалидностью", - написал Порошенко.

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В ноябре президент подписал закон, приравнивающий льготы участников боевых действий и граждан, получивших телесные повреждения в ходе Революции достоинства.