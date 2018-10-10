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среда, 10 октября 2018 01:36

Порошенко подписал закон о соцжилье для переселенцев

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Порошенко подписал закон о соцжилье для переселенцев
Переселенцы могут получить социальное жилье. Фото: АП

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон по обеспечению права постановки на социальный квартирный учет внутренне перемещенных лиц.

"Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О жилищном фонде социального назначения" по условиям обеспечения социальным жильем внутренне перемещенных лиц", - сообщает пресс-служба администрации президента.

Закон расширяет перечень категорий лиц, пользующихся правом взятия на социальный квартирный учет, в том числе такое право предоставляется лицам из числа внутренне перемещенных лиц, не имеющих жилья для проживания на подконтрольной украинскому власти территории.

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Ранее Верховная Рада ввела налоговую скидку для переселенцев, которые официально оплачивают аренду жилья и не получают компенсацию от государства. Внутренним переселенцам к налоговой скидке позволили причислять сумму, уплаченную за аренду жилья, оформленную в соответствии с законодательством.

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