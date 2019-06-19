Порошенко подал документы в ЦИК

Петр Порошенко идет на парламентские выборы. Фото: УНІАН

Лидер партии "Європейська солідарність", пятый президент Петр Порошенко передал в ЦВК документы политической силы для участия во внеочередных парламентских выборах.

"В этих документах более 70% новых лиц, которые не были в парламенте и в правительстве. Но 30% - это самые опытные, сильные, честные", - заявил Порошенко журналистам в среду перед подачей документов.

"Это безупречный и лучший список среди всех политических сил", - также заявил он.

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Партия "Європейська солідарність" обнародовала список из 50 кандидатов в народные депутаты на досрочных выборах в Верховную Раду. Выборы намечены на 21 июля.