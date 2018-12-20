Порошенко озвучил количество российских войск вокруг Украины

Российская военная техника расположена всего в 18 километрах от российско-украинской границы. Фото: Defence blog

С августа Россия значительно усилила свои группировки вдоль украинской границы, побережья Черного и Азовского морей и Приднестровья.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко во время встречи с воинами 72 механизированной бригады в зоне проведения операции Объединенных сил.

"Растет число российских войск, танков, бронированных машин, систем залпового огня. Появились оперативно-тактические ракетные комплексы. В целом наземная группировка войск России вдоль государственной границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в Крыму составляет сейчас более 28 батальонно-тактических групп. Танков - более 1120, боевых бронированных машин - более 1600, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов", - сообщил Порошенко.

По его информации, российские танки стоят в 18 км от границы.

"Расцениваем действия Российской Федерации по целенаправленному наращиванию вооруженных сил на украинской границе как предпосылку для полномасштабного вторжения РФ на нашу землю", - подчеркнул президент.

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26 ноября на внеочередном заседании Верховная Рада поддержала закон о введении военного положения в 10 областях Украины и ее внутренних водах Азово-Керченской акватории. Он действует до 26 декабря. Соединения и части Вооруженных сил Украины привели в состояние полной боевой готовности. Военные проводят боевые слаживания.