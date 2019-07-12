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пятница, 12 июля 2019 12:57

Порошенко отреагировал на расширенную люстрацию имени Зеленского

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Украина начала по-настоящему развивать собственную государственность лишь с 2014 года, после Революции Достоинства, одним из требований которой стала люстрация чиновников из окружения Януковича, причастных к расстрелам на Майдане и сдаче национальных интересов в пользу Кремля. Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко напомнил во время выступления перед сторонниками в Житомире.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Список украинских политиков и государственных деятелей, которых сегодня решили люстрировать, подозрительно совпадает с кремлевскими "санкционными списками", неугодными Путину"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Список украинских политиков и государственных деятелей, которых сегодня решили люстрировать, подозрительно совпадает с кремлевскими "санкционными списками", неугодными Путину"

По его словам, озвученная сегодня идея о так называемой "новой люстрации" может свидетельствовать о намерениях наказать тех, кто защищал Украину от российского вторжения и дал ей мощный европейский толчок. Ведь перечень должностных лиц подозрительно совпадает с санкционными спискам Кремля против ключевых государственных деятелей Украины.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Список украинских политиков и государственных деятелей, которых сегодня решили люстрировать, подозрительно совпадает с кремлевскими "санкционными списками", неугодными Путину"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Список украинских политиков и государственных деятелей, которых сегодня решили люстрировать, подозрительно совпадает с кремлевскими "санкционными списками", неугодными Путину"

"Сегодня прозвучала фантастическая инициатива: люстрировать всех, кто с 2014 по 2019 годы находились в исполнительной или законодательной власти. Тех, кто защищал государство, строил государство. Люстрировать для того, чтобы освободить место для "пятой колонны". Этот список очень напоминает другой список - тех, против кого государство-агрессор ввело санкции, людей, которые защищали Украину, которые защищали Революцию Достоинства, которые побеждали и останавливали прокремлёвскую колонну", - подчеркнул Петр Порошенко.

  Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Список украинских политиков и государственных деятелей, которых сегодня решили люстрировать, подозрительно совпадает с кремлевскими "санкционными списками", неугодными Путину"
Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко: "Список украинских политиков и государственных деятелей, которых сегодня решили люстрировать, подозрительно совпадает с кремлевскими "санкционными списками", неугодными Путину"

"Мустафа Джемилев и Рефат Чубаров, Юрий Шухевич и Дмитрий Ярош, волонтер Татьяна Рычкова, действующие министры Степан Полторак и Павел Климкин, десятки других представителей новой современной украинской политики, доказавших реальными делами свой профессионализм и любовь к Украине - все они могут быть люстрованы в соответствии с озвученными критериями", - предостерегает Порошенко.

По его мнению, подобная инициатива, инспирирована антиукраинскими силами - это еще одно доказательство неприкрытого пророссийского реванша - ведь патриотических, действенных и эффективных политиков хотят заменить на марионеток, которые будут выполнять приказы Кремля.

"Противостоять наступлению реваншистов можно, только объединившись вокруг мощной политической силы, которая способна остановить "пятую колонну" Кремля - ​​вокруг "Европейской Солидарности", - подчеркнул лидер партии.

Европейская Солидарность
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