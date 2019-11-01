Порошенко относительно ПДЧ в НАТО: Альянс обязан принять Украину

Пятый президент Украины Петр Порошенко назвал обязательства Альянса перед Украиной по результатам выполнения требований ПДЧ

План действий по членству Украины в НАТО предполагает не только добровольные обязательства по реформам, которые берет на себя Украина. Этот документ также предусматривает и обязательства Альянса перед Украиной по результатам выполнения требований ПДЧ.

Об этом заявил пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на Львовском форуме-2019 в рамках сессии: "Милитаризация Крыма: вызовы для региона и НАТО".

"ПДЧ - это не только добровольные обязательства Украины, которая декларирует свои обязательства стать членом Альянса. ПДЧ относительно членства в НАТО - это обязательство Альянса после того, как Украиной будут выполнены все условия - принять нас в члены", - заявил Петр Порошенко.

Он добавил, что ситуация очень похожа на выполнение Украиной плана действий по визовому режиму.

"Мы именно так и действовали. Напишите нам все, что мы должны сделать, но в конце гарантируйте, что вы предоставите украинцам право без виз путешествовать по странам Европы", - сказал Петр Порошенко.

"Именно так было с Соглашением об ассоциации. И даже референдум в Нидерландах, участие в котором очень тщательно взяла Российская Федерация, не остановил ратификацию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом", - добавил политик.

"Именно так мы должны действовать в вопросах ПДЧ относительно членства в НАТО", - подчеркнул Петр Порошенко.