В Администрации президента Украины инцидент с шапкой, сорванной с головы девушки, назвали случайностью

Президент Украины Петр Порошенко, отличился странным поведением во время встречи с жителями Запорожья, 27 февраля. Он неожиданно снял шапку с головы девушки.

Видео инцидента пользователи обсуждают в соцсетях.

Порошенко находился в городе с рабочим визитом и вечером встретился с жителями. Странный случай произошло после того, как в толпе выкрикнули вопрос, похожий на "Почему вы преследуете Анатолия Шария?".

Однако, из-за плохого качества видео нельзя точно понять, действительно ли рука, которая сорвала шапку, принадлежала главе государства, поскольку вплотную с ним шел охранник.

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В Администрации президента Украины инцидент с шапкой, сорванной с головы девушки, назвали случайностью.

Также в Сети разместили видео как Петр Порошенко якобы ущипнул за нос мужчины в толпе. Поскольку ролик выложили без звука, не слышно что именно говорил президенту человек.

Бывший журналист Анатолий Шарий выехал из Украины 2012 года, является известным пророссийским блогером, которого СБУ подозревает в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В сентябре 2017 СБУ объявила официальное предупреждение помощницы Шария за антиукраинскую деятельность.

В января 2019 года Шарий в Facebook заявлял, что готов заплатить 15 тыс. грн тому, кто публично спросит у Порошенко о преследовании журналистов.

Кандидат в президенты Украины Игорь Шевченко похвастался в Facebook тем, что на экономическом форуме в Швейцарии взял четыре бесплатные шапки вместо одного. Традиционные вязаные синие шапки на Давосе можно бесплатно взять из специальных контейнеров.Там же экс-министр пожаловался, что во время "шапочной операции" его остановил охранник и посоветовал убираться. Однако Шевченко это не остановило.