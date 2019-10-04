Порошенко оценил видеообращение Зеленского по поводу формулы Штайнмайера

Экс-президент Петр Порошенко заявил, что "услышал призыв Зеленского к единству". Фото: Facebook

Экс-президент Украины Петр Порошенко дал позитивную оценку видеообращению нынешнего главы государства Владимира Зеленского по поводу так называемой формулы Штайнмайера.

Об этом он написал у себя в Twitter.

"Хорошо, что Зеленский отреагировал на беспокойство части общества. Да, в одном обращении не ответить на все вопросы. Но с большинством тезисов трудно не согласиться", — заявил лидер Евросолидарности.

При этом он отметил, что много внимания Зеленский уделил также и критике прошлой власти.

"Жаль, что много внимания предшественникам. Не советую искать врагов в Киеве. Его враг там, где враг Украины — в Москве. Я услышал призыв Владимира Зеленского к единству. Хорошо помня о внешней опасности, мы должны не повышать градус внутренней дискуссии до критической отметки. Мир внутри страны не менее важен, чем мир на ее границах", — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором заявил, что формула Штайнмайера не предусматривает отказ от Донбасса и признание аннексии Крыма.