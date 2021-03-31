Порошенко обнародовал свою декларацию

Петр Порошенко задекларировал 222 миллионов гривен. Фото: ЕС

За 2020 год Петр Порошенко задекларировал 222 млн гривен доходов, из которых 214 млн - дивиденды, 7 млн - проценты по депозитам. Сумма уплаченных им налогов и военного сбора составляет более 23 млн гривен.

Количество компаний, конечным бенефицаром которых является Петр Порошенко, в 2020 году существенным образом не изменилось. Приобретение фондом "Прайм ессетс кэпитал" телеканала "Прямой" произошло уже 2021 и будет отображается при подаче следующей летней электронной декларации.

Что касается расходов, подлежащих декларированию, то они в 2020 году составили 79 млн гривен, из них более 30 млн - на юридические услуги.

"Это сумма, которую Порошенко должен потратить на защиту в более пятидесяти уголовных делах, инспирированных властью против лидера оппозиции", - отмечают в пресс-службе "Европейской Солидарности".

Расходы Петра Порошенко на благотворительность в 2020 году были нацелены на борьбу с коронавирусом и достигли примерно 150 млн гривен. Они осуществлялись со счетов различных юридических лиц, аффилированных с Порошенко. Форма электронной декларации не предусматривает декларирование таких расходов.

Петр Порошенко вынужден хранить наличными 51 млн долларов и 423 миллионов гривен, которые ранее были размещены на депозитах и ​​работали на кредитование украинской экономики. Однако, в результате политических репрессий и постоянных попыток власти арестовать активы Порошенко он принял меры для защиты своего имущества и воспользовался законным правом снять деньги со счетов.

Петр Порошенко декларирует доходы с 1997 года, и как известно, свое состояние заработал еще до того, как стал президентом. 2016 года, в том числе и благодаря усилиям тогдашнего главы государства, в результате его политической воли, в стране заработала система открытого публичного декларирования своих доходов чиновниками. В каждого такого лица, по мнению пятого президента, состояние и расходы должны быть подтверждены легальными, понятными обществу доходами, с которых уплачены налоги. Именно таким критериям отвечает электронная декларация Петра Порошенко.