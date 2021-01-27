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среда, 27 января 2021 19:35

Порошенко обнародовал "антиковидний план": главные тезисы
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Депутаты из фракции "Европейская Солидарность" зарегистрировали в Верховной Раде законопроекта 4645, 4646 и 4647, которые предусматривают меры по преодолению последствий пандемии коронавируса. О деталях "антиковидного" плана рассказала во время брифинга народный депутат Мария Ионова.

"Вчера власть Зеленского пообещала украинцам начать вакцинацию уже с февраля. Но февраль через четыре дня, и мы понимаем, что чуда не произойдет. Резервация вакцин, их регистрация, закупка, подготовка кампании вакцинации, логистика в регионах. Все эти стадии провалены. Мы только слышим новости, теорию, обещания", - отметила Мария Ионова.

 

В "Евросолидарности" предлагают провести тотальное тестирование, определить приоритетные группы граждан для прививки от коронавируса, запретить закупку вакцины в России, установить уголовную ответственность за сделки с вакциной. Также "ЕС" предлагает предоставлять в 2021 и 2022 годах налоговую скидку на расходы по диагностике и тестирования COVID-19, приобретение лекарственных средств и изделий медицинского назначения, необходимых для лечения.

"Европейская Солидарность" уже год предлагает план Порошенко по борьбе с Covid, чтобы все медики получили надбавки к зарплате, чтобы все, кто работает с ковиднимы пациентами, получили не одну зарплату, а три. Мы предлагаем увеличить в бюджете средства на вакцинацию и немедленно начать просветительскую программу. Иначе Украина надолго окажется за новой ковидной стеной", - напомнила Мария Ионова.

 

"Первое - это тотальное тестирование, контролируемая самоизоляция бессимптомных, бесплатное лечение больных, попавших на госпитализацию. Это вакцинация здоровых. Прекращение антиковидного мародерства со стороны власти и злоупотреблений на "Большом крадивництви", - отмечает Ионова.

"Вопрос общего тестирования абсолютно реально провести в течение месяца. Таким образом мы остановим распространение вируса, и не надо тогда держать всю страну в локдауни, не надо изолировать всю страну", - замечает Ионова.

 

Кабмин должен разработать Национальную программу иммунизации граждан от коронавируса и обеспечить финансирование учреждений здравоохранения, привлеченных к вакцинации, - говорится в одном из законопроектов. Правительство должно предусмотреть в государственном бюджете на приобретение вакцины не менее 15 млрд грн.

Также необходимо утвердить критерии приоритетности - первыми должны вакцинироваться медработники, военнослужащие; пожилые люди; работники учреждений образования и социальной сферы. Завершить прививки этих социальных групп необходимо до 1 сентября 2021 года.

 

Правительство должно установить и контролировать предельные цены для товаров и услуг противоэпидемического назначения - в том числе вакцин и тестов.

"Европейская Солидарность" призывает запретить ввоз, распространение и реализацию в Украине вакцины, разработанной или произведенной на территории или с участием государства, признанного в установленном порядке государством-агрессором. "Пусть наконец Зеленский и его правительство четко заявят, что не будет закуплено ни российской вакцины, ни российского газа от страны-агрессора", - отмечает Ионова.

Законопроектом предлагается установить, что прививки осуществляется бесплатно - оплата прививки в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения в любой форме запрещена. "Европейская Солидарность" также требует запретить перепродажу вакцины, которая была приобретена за бюджетные средства.

В то же время проект закона предусматривает возможность для частных учреждений здравоохранения за свой счет ввозить разрешены для использования в Украине вакцины, распространять и использовать их для прививки граждан против коронавируса.

 

"Евросолидарнисть" также предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, установив уголовную ответственность за нарушение порядка прививки, за использование в коммерческих целях вакцин и тестов, приобретенных за бюджетные средства.

За эти преступные действия предлагается штраф от тысячи до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, или лишение свободы на тот же срок. Те же действия, совершенные представителем власти, повторно или по предварительному сговору группой лиц, - предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

 

"Штаб борьбы с Covid-19 возглавляет Зеленский. Хотелось бы услышать отчет этого штаба. Как так случилось, что Украина - единственная страна в Европе, которая не начала вакцинацию, не закупило ее и не начала прививки? Кто за это несет ответственность? В других странах и правительства, и премьеры, и президенты боролись за бронирование достаточного количества вакцин для своих граждан. А у нас боролись за то, какая "прокладка" будет это делать. Пока власть без конца обещает и ничего не делает, болеют тысячи украинский. И все эти жертвы коронавируса - они являются жертвами власти", - подчеркнула Мария Ионова.

"Европейская Солидарность"
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Дата
27
января

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