Порошенко объяснил инициативу передать Андреевскую церковь Константинополю

Порошенко заверил, что решение о передаче церкви согласовали с церковными иерархами. Фото: ТСН

Президент Петр Порошенко заявил, что передача Андреевской церкви в постоянное пользование Вселенскому патриархату ускорит предоставление томоса украинской православной церкви.

Такое убеждение глава государства выразил, общаясь с журналистами во время визита во Львовскую область.

"Для того, чтобы у Церкви-матери, у Вселенского патриарха была церковь, где он сможет молиться, где будут проходить службы Божьи Вселенского патриархата, по согласованию с церковными иерархами было принято это решение. Я собираюсь инициировать этот вопрос в парламенте и твердо рассчитываю на всестороннюю поддержку. Это способствует ускорению получения томоса", - сказал Порошенко.

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На согласительном совете 16 октября представитель главы государства в Верховной Раде Ирина Луценко сообщила, что в ближайшее время Петр Порошенко зарегистрирует в парламенте законопроект о передаче в постоянное пользование Вселенскому патриархату Андреевской церкви.