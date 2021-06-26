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Порошенко о возрождении украинской идентичности: расстояние, которое мы должны были преодолевать за 30 лет, мы преодолели за 5

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Порошенко о возрождении украинской идентичности: расстояние, которое мы должны были преодолевать за 30 лет, мы преодолели за 5

"Русский мир" является одним из ключевых элементов гибридной войны России, и атаки на украинский язык является частью этой войны. Об этом во время дискуссии "Итоги 30 лет культурной независимости" на Форуме "Via Carpatia 2021" сказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Это не какой-то там "русский медведь", а это фильмы "Сваты", "Папик", сериалы русскоязычные. Сейчас просто об стенку головой бьются, чтобы с 16 июля не дать нам запустить запрета использования для сериалов русского языка и издавать их исключительно на украинском. Почему? У них конфликт интересов, потому что они зарабатывают на этом", - отмечает Порошенко.

"Мы в 2014 году сломали хребет Путину в его желании и стремлении запустить проект "Новороссия". Они рассчитывали, что "русский мир" обеспечит, чтобы их цветами встречали начиная от Донецкой и Луганской и заканчивая Херсонской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской областей. И этот сценарий был разрушен, потому что русскоязычные украинцы с Украиной в сердце шли, били россиян, которые ворвались к нам, и освободили 2/3 оккупированного Донбасса ", - напомнил пятый президент.

"Украина сейчас будет праздновать 30-ю годовщину своей независимости. Но почти половину из этих лет независимости лидером политических симпатий была коммунистическая партия Украины. Впервые, и я тогда возглавлял избирательный штаб блока "Наша Украина", в 2002 году мы сенсацию сделали, опередили коммунистов. Набрали на 2 процента больше", - напомнил Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" отметил, что настоящее возрождение украинской культуры и искусства началось после Революции достоинства, когда украинский язык стал языком молодежи, языком современного, авангардного искусства: "Расстояние, которое мы должны были преодолевать за 30 лет, преодолели за 5".

Порошенко также обратил внимание на то, что в Беларуси, где люди восстали против диктатуры, репрессии применяют против символов идентичности белорусского народа - национального флага и языка.

"Когда сегодня вы говорите о Беларуси - для того, чтобы убить демократию в Беларуси, что он забирает? Он не просто бросает в тюрьмы художников. А он забирает флаг, под которым он в 1994 был избран. Он сейчас за этот флаг сажает в тюрьму. И он забирает язык. Потому что речь - это государство, это создание нации", - убежден Порошенко.

"5 лет с 2014 по 2019, если вы позволите мне использовать эту фразу, для украинской культуры были золотым веком - с квотами на книгоиздательство, украинское радио", - убежден Порошенко.

"Когда нам говорили на Книжном арсенале - "слушайте, украинское книгоиздательство обречено, оно не может работать, потому что их никто не будет читать, имея засилье российских книг" - в 2019-м году этот вопрос уже даже не стоял", - напомнил Порошенко.

"Когда мы вводили квоты на украинское радио, мне лично говорили, в том числе отдельные владельцы радиостанций, что "у нас нет песен, нам нечего транслировать. Мы бы с удовольствием, но их не будут слушать, у нас не будет рейтингов". Но посмотрите, какое мы расстояние прошли за 5 лет. Эти вопросы уже даже не стоят", - говорит пятый президент.

"Я верю в украинский язык. Он переварит любую "вату", которая к нам придет и будет пытаться языку сопротивляться. Или российскими сериалами. Или отмене квот. Или препятствуя нам снимать украинские фильмы. И как бы стимулированные коррупционными конфликтами интересов отдельные представители "Слуг Зеленского" не пытаются разрушить наши достижения - мы им не дадим этого сделать", - убежден пятый президент.

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