Порошенко о ссорах с Польшей: Сами разберемся

В Польше запретили "бандеровскую идеологию". Фото: Еспресо.TV

Украина не нуждается в советах Польши относительно чествования своих героев.

Об этом сказал президент Петр Порошенко на пресс-конференции "Вызовы-2018".

"Мы не нуждаемся, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны уважать, а каких - нет. Мы сами разберемся. Так же мы никому не советуем, кого Польше уважать, а кого - нет. Это не хорошо.

Уверен, что практика запрета на въезд или замораживание исследований - ошибочная. Комиссия должна решить все эти вопросы. Политики должны смотреть в будущее, а историю оставить историкам. Когда мы начнем реализовывать именно эту концепцию, все у нас будет хорошо с Польшей", - сказал Порошенко.

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Президент Польши Анджей Дуда обвинил украинцев в геноциде поляков в селе Гута Пеняцкая в 1944 году. Ранее Дуда подписал скандальный закон об Институте национальной памяти Польши, в котором предусмотрена уголовная ответственность за отрицание преступлений украинских националистов против поляков. В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что историческая правда не должна устанавливаться законами.