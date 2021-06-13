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воскресенье, 13 июня 2021 21:26

Порошенко о боях за Мариуполь: мы дали понять россиянам что их похоронят, если они продолжат наступление

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Порошенко о боях за Мариуполь: мы дали понять россиянам что их похоронят, если они продолжат наступление
К Мариуполю русская армия не дошла 5 километров. Фото: prm.ua

После освобождения Мариуполя 13 июня 2014 российско-террористические войска пытались вернуть город под контроль. Решающими для судьбы Мариуполя были несколько дней в начале сентября 2014 года.

Об этом рассказали участники тех событий в документальном фильме Татьяны Черновол и Юрия Руденко "Оборона Мариуполя".

"В бой были брошены все ресурсы. От личной охраны президента и подразделений спецназа Управления государственной охраны, до подразделений Нацгвардии, которые стояли на охране атомных электростанций ", - рассказывает пятый Президент Петр Порошенко.

После приказа Порошенко об контрнаступлении в июне 2014 года украинская армия освободила две трети оккупированного Донбасса, и сценарий "Русской весны" провалился. Тогда Россия начала открытое вторжение в Украину.

На территорию Украины вошли восемь батальонных тактических групп вооруженных сил Российской Федерации. Общая численность этих сил составила около четырех тысяч солдат. Российские войска развернули наступление в сторону Северодонецка, Тореза и Мариуполя.

Защищать Приазовье было практически ничем, а подразделения, которые были расположены в районе Мариуполя, не имели достаточного количества тяжелого вооружения. Учитывая ситуацию, Генштаб Украины принял нестандартное решение, которое в итоге оказалось правильным - провести силами десантников рейд вглубь территории.

"Рейдовые действия своей целью имели демонстрацию и создание представление противника о существовании группировки наших войск на глубине континентальной части. В таких условиях любое развитие наступления вдоль морского побережья с открытым континентальным флангом теряло всякую перспективу", - вспоминает генерал-лейтенант, Герой Украины, народный депутат Михаил Забродский, который тогда был командиром 95-й бригады.

Для рейдовых действий были сформированы четыре тактические группы - по две от 95-й и 79-й бригад с 10-15 бронетранспортерами, десантом и поддержкой артиллерии.

Тактика была простой, но действенной. Встречая позиции террористов, десантники наводили на них артиллерию, а затем атаковали с двух сторон, не задерживаясь долго на одном месте. Продвигаясь с непрерывными боями, рейдовые группы прошли достаточно сложным и запутанным маршрутом. Бои с террористами и российскими войсками произошли вблизи Угледара, Володимиривки, Благодатного, Новотроицкого, Оленевки, Николаевки и Докучаевска.

Уже на следующий день штурмовые отряды отправились в сторону Мариуполя, демонстрируя как террористам, так и своим гражданам, что за город Мариуполь государство Украина будет драться.

Благодаря эффективному взаимодействию десантников и артиллерии противнику был нанесен большой урон.

"Наша арта была дополнительным аргументом к десантникам, которые проводили рейд для того, чтобы россияне поняли - их похоронят, если они продолжат танковый движение на Мариуполь. Мы - я впервые говорю - их там ждали", - отметил Порошенко.

Успех операции позволил сдержать наступление на Мариуполь и добавил козырей в руки украинских переговорщиков в Минске. В Мариуполь русская армия не дошла 5 километров.

Петр Порошенко поздравил Мариуполь с годовщиной освобождения. Порошенко напомнил, что благодаря контрнаступления тогда удалось освободить две трети оккупированного Донбасса.

Прямий
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Дата
13
июня

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