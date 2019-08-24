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суббота, 24 августа 2019 12:47

Порошенко не пришел на Майдан Независимости

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  На Майдане присутствовали трое бывших президентов - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Фото: скриншот
На Майдане присутствовали трое бывших президентов - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Фото: скриншот

Пятый президент Украины Петр Порошенко не пришел на официальные мероприятия на Майдан Независимости.

Как отмечается, на Майдане присутствовали трое экс-президентов - Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко. Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Петр Порошенко написал в Facebook, что в это время находится в Министерстве обороны.

"Для меня важно разделить этот праздничный день с теми, кто защищает нашу независимость. Вместе с военными и их семьями мы вспомнили тех, кто отдал жизнь за Украину, и сфотографировались на память", - отметил он.

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24 августа Украина празднует День Независимости. Прошло 28 лет, как Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины. С тех пор страна получила шесть президентов, девять парламентов, 20 правительств.

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  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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