Президента Петра Порошенко вызвали на допрос. Фото: УНІАН

Президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру. Об этом журналистам во вторник сообщил руководитель управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

"Еще 2 недели назад сегодня на семь часов был вызван президент Украины Петр Порошенко для дополнительного допроса в качестве свидетеля. К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел. Со следователем никто не связался. Не уведомили ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса. Этого не произошло", - заявил он.

Порошенко вызывался, так как были "дополнительные вопросы, касающиеся событий 18, 19 февраля и 1 декабря".

"А также о том, что со временем первого допроса, который состоялся в ноябре 2016 года Петр Алексеевич несколько комментариев по майдановских событиях давал, в которых содержались данные, которые он не предоставлял во время первого допроса. В течение двух с половиной лет он не подписал протокол первого допроса. Допрос проходил под видеозапись.

Тогда он спешил и просил подписать следующий день. И вот этот "следующий день" до сегодняшнего дня", - рассказал Горбатюк.

Президенту напоминали десятки раз, в частности через генпрокурора, сообщил руководитель управления спецрасследований.

"Будем дальше вызывать пока не реализуем наши процессуальные полномочия", - заявил Горбатюк и добавил, что Порошенко является свидетелем событий на Майдане.

"Привод применить нельзя. Если будет повторная неявка, будем обращаться в суд, чтобы накладывать штраф. Но пока есть статус президента, он не позволяет применять привод к нему. Президент, к сожалению, поставил себя выше закона. Показал, как действительно он относится к верховенству права", - сказал прокурор.

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По делам о преступлениях против участников Майдана вынесено 9 оправдательных приговоров, 9 человек посадили. Генпрокуратура объявляла в розыск 102 человек по делу об убийствах участников Революции Достоинства зимой 2014-го. В январе-феврале погибли более 100 майдановцев, более 1000 получили ранения.