Порошенко наградил скандального "регионала"

Президент Петр Порошенко раздает ордена "регионалам". Фото: Reuters

Президент Петр Порошенко наградил орденом "За заслуги" I степени бывшего нардепа от Партии регионов, скандального застройщика Игоря Лысова. Об этом в Facebook написал экс-кандидат в президенты Дмитрий Гнап.

Указ от 4 мая опубликован на сайте президента. Лысов награжден "за значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

"Лысов - бывший нардеп от Партии регионов двух созывов. Скандальный застройщик. В 2009 году стал известным из-за того, что его пасынок с ножом напал на водителя поливочной машины в Киеве. Пасынок гонял ночью по городу на джипе и коммунальный транспорт ему очень мешал. Дело, ожидаемо, замяли ", - написал Гнап.

В свое время Лысов просил разрешения построить храм в Киеве.

"Жители Голосеевского района на общественных слушаниях позволили с условием, чтобы храм был Украинской автокефальной церкви (УАПЦ). Лысов пообещал. А, когда храм построили, передал его Московскому патриархату", - указывает бывший журналист.

В 2015 году Генпрокуратура возбудила дело из-за масштабной строительной афере застройщиком "Ліко-Град", владельцем которой является Лысов.

"Юрий Луценко, чем завершилась дело? Лысова наказали орденом?", - спрашивает Гнап.

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