Экс-президент Украины Петр Порошенко встретился с воспитанниками Военного лицея в Кременной

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко начал поездку на Восток со встречи с воспитанниками Военного лицея в Кременной.

Об этом 6 ноября сообщается на странице Порошенко в Facebook.

"Это учебное заведение имеет непростую историю. В августе 2014 года его территория была захвачена террористами, а учебно-материальная база полностью разграблена. Но войне не удалось уничтожить лицей, и уже в ноябре он был перемещен на подконтрольную Украине территорию - в город Кременная Луганской области. 1 сентября 2015 года здесь начался новый учебный год. Тогда же, в октябре 2015, я встретился с 56 воспитанниками Военного лицея, которые открыли новую страницу его истории", - заявил Порошенко.

"Сегодня снова здесь, вместе с юношами, которые выбрали для себя героический и ответственный путь служения Украине. Верю, что вы станете достойными защитниками родной земли", - сказал пятый президент Украины.

К слову, Порошенко во время выступления на Львовском форуме-2019 заявил, что Россия и Кремль будут пытаться помешать Украине по получению Плана действий по членству в НАТО и перспективам полноправного членства в Альянсе. По словам Порошенко, Украина должна продемонстрировать единство в этом важном вопросе.