Порошенко на Тернопольщине варил кашу и пообещал систему видеонаблюдения для 72-й бригады

Петр и Марина Порошенко во время поездки в Тернопольскую область побывали на патриотическом Кулиш-фесте.

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" пообщался с местными активистами, депутатами местных советов, ветеранами и волонтерами.

Известный музыкант, лидер группы "Широкий лан" Святослав Бойко, только вернусь из тура на Востоке Украины, пошутил: "Петр Алексеевич, вам надо было быстрее приехать. Здесь был дождь, а я так и знал - как только вы приедете, дождь сразу закончится. Это уже такая традиция. Нету Петра Алексеевича - дождь, снег, метели. Есть Петр Алексеевич - все спокойно".

"Недавно мы виделись в Славянске, в Краматорске, теперь в Тернополе. И всегда это невероятные встречи с людьми, которые приходят в настоящий семейный круг. Мы же одна семья. Мы - люди, которым небезразлична Украина", - говорит Порошенко.

"Наше ветеранское движение "Защити Украину" состоит из ветеранов и волонтеров. Для нас, ветеранов, вы оставайтесь Главнокомандующим. Ни для кого не секрет, сколько сейчас Петр Алексеевич отдает и средств, и сил для укрепления наших Вооруженных сил. Поэтому я от нашей общественной организации "Защити Украину" хочу подарить нашу фирменную футболку, и здесь этот слоган будет звучать как просьба к вам лично", - обратился к Порошенко известный тернопольский активист, волонтер, ветеран АТО Дмитрий Гайдук.

Святослав Бойко, который на днях также побывал в 10 Отдельной Горно-штурмовой бригаде в Донецкой области, рассказал, что комплекс видеонаблюдения, приобретенный совместно за счет Фонда Порошенко и тысяч неравнодушных украинцев, уже работает и обеспечивает оптическую разведку на передовой.

"Буквально позавчера у нас был крайний концерт под Горловкой в "десятке". В 109-м батальоне. И я зашел в ту комнату, где размещены все мониторы, это действительно круто", - говорит Бойко.

"Это не просто система видеонаблюдения. Это самая горячая линия обороны: Шумы-Зайцево-Нью-Йорк. Уже 12% линии соприкосновения оборудованы вашими - и нашими камерами, системой наблюдения. Это наш совместный проект. Следующий пункт - это Авдеевка, 72 бригада. Там наши воины, и наш интерес, там наша правда, там наша Украина. И мы там будем", - говорит Порошенко.

Участники встречи попробовали настоящий казацкий кулеш, а он - как золото, говорит Святослав Бойко.

"У нас есть хорошая традиция - каждый июль мы приезжаем на богомолье в Зарваницу. Вместе с десятками тысяч верующих, молящихся за Украину. Я обязательно заезжаю в Тернополь", - сказал Порошенко и поблагодарил тернополянам за гостеприимство.

"Спасибо вам за то, что мы вместе боремся за Украину. И мы победим", - убежден пятый президент.