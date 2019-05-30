Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог

Петр Порошенко считает, что может быть и премьером, говорит политолог Александр Кочетков. Фото: Reuters

Петр Порошенко очищает партию и собирается создавать в парламенте большинство в противовес президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Александр Кочетков, комментируя выход из бывшей БПП Игоря Кононенко и Олександра Грановского.

"Видим абсолютно естественные последствия проигрыша Порошенко в президентской кампании. Слишком много общественных аллергенов находится вокруг Петра Алексеевича. Он сам таковым является. Поэтому если хочет реванша (а он о нем мечтает) или хотя бы самосохранения в политике, то должен отдалить партию от себя.

Если партия будет иметь его фамилию и он будет во главе нее, то она почти не будет иметь шансов попасть в следующую Верховную Раду.

Шансов ноль, если в партии будут такие люди, как Березенко, Кононенко, Грановский, Свинарчук и так далее.

Они сами не хотят быть в политсиле, поскольку не имеют свободы действий, как например на "мажоритарке". В то же время хотят быть менее заметными в своих действиях.

С другой стороны политтехнологи, в частности Грынив, собираются очистить партию от наиболее запятнанных людей.

Кононенко - давний друг Порошенко. С ним будет дальше. Они связаны по жизни. Остальные, тех кто уходят, будут искать, где им будет лучше, варианты, выторговывать собственное политическое будущее.

Если будет формироваться большинство из "Слугой народу" - то кого-то увидим рядом с Зеленским. Присоединятся, как "мажоритарщики".

Политтехнологи уговаривают: пусть впереди идет кто-то из молодежи

Порошенко хочет возглавить список, быть первым лицом. Но его политтехнологи его уговаривают: пусть впереди идет кто-то из молодежи. А Петр Алексеевич будет дальше в пятерке.

Порошенко собирается в парламент, чтобы создавать там антипрезидентское большинство. Планирует сохранять влияние, даже считает, что может быть премьером. Планы наполеоновские. Как неадекватно оценивал реалии, так и сейчас продолжает это делать", - говорит Александр Кочетков.

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