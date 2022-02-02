Порошенко и Зеленский во втором туре выборов: результаты опроса

Владимир Зеленский и Петр Порошенко вышли бы во второй тур президентских выборов, если бы они прошли в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, обнародованного 1 февраля Центр Разумкова.

За действующего президента Зеленского готовы проголосовать 17,4% всех опрошенных и 26% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, Порошенко – 16,2% и 24,2% соответственно.

На третьей позиции оказалась Юлия Тимошенко: ее готовы поддержать 6,9% всех опрошенных или 10,3% тех, кто намерен принять участие в выборах и определился с выбором, четвертое место у экс-спикера Дмитрия Разумкова – 5,5% и 8,2% соответственно.

По данным социологов, с октября 2021 статистически значимо выросли рейтинги Порошенко (с 12,7% до 16,2% всех опрошенных) и Тимошенко (с 5,0% до 6,9%), а также снизился рейтинг Гройсмана (с 4 ,1% до 2,1%).

"62,5% опрошенных не поддерживают идею, чтобы Владимир Зеленский баллотировался на свой второй президентский срок на выборах в 2024 году. Поддержали бы баллотировку Зеленского на второй президентский срок 18,6% респондентов. Остальные опрошенные не определились с выбором", — говорится в исследовании.

Социологическое исследование проводилось Центром Разумкова с 28 по 31 января 2022 методом телефонного опроса (САТИ). Всего опросили 1206 респондентов старше 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.