Порошенко и Вакарчук определились с комитетом Рады - СМИ

Кандидатуры Порошенко и Вакарчука подали фракции вечером 21 июля. ФОТО: УНИАН

Лидеры "Европейской солидарности" Петр Порошенко и "Голоса" Святослав Вакарчук пожелали работать в комитете внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Об этом сообщил "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свой источник.

Кандидатуры Порошенко и Вакарчука подали фракции вечером 21 июля.

Возглавить комитет может представитель "Слуги народа" Богдан Яременко, указывает СМИ. В нем может быть 10 депутатов, 6 из которых будут представлять "Слугу народа".

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Депутаты решили, что в новой Верховной Раде будет 23 комитета - на 4 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва.