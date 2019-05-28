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четверг, 30 мая 2019 10:45

Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам

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Порошенко дал урок Зеленскому и преемникам
Дмитрий Вовк был менеджером в кондитерской корпорации "Рошен" Порошенко в Москве. Фото: uacrisis.org

30 мая 2018 президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении Дмитрия Вовка с должности председателя Нацкомиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

Вовк возглавлял ее почти 3,5 года. Пришел на должность 25-летним. Раньше работал в финансовой компании "Інвестиційний капітал Україна", основателем которой является бывшая глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Потом — менеджером в кондитерской корпорации "Рошен" Порошенко в Москве.

В позапрошлом году Национальное антикоррупционное бюро расследовало сговор в утверждении оптовой цены электроэнергии по формуле "Роттердам плюс". По ней цена угля в тарифе тепловых электростанций формируется в результате торгов на нидерландской бирже вместе со стоимостью его транспортировки. Формула выгодна компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова, говорят эксперты. Решение комиссия принимала в апреле 2016-го.

В течение многих лет были какие-то "смотрящие" от президента

Когда президент назначает кадры из своего окружения, тогда государственные регуляторы работают не на экономику и общество, а контролируются в пользу того же близкого окружения, говорит политолог Вадим Карасев.

"Это фактически означает узурпацию независимых регуляторов одним из центров власти. По форме они независимы, а по сути подчиняются в режиме ручного управления.

Подобные назначения от Порошенко не очень хорошо обернулись для экономики. Во-вторых, они блокируют рост независимых институтов и правил игры. Игра идет не по правилам, а правилами в пользу предпринимательских субъектов, субъектов энергорынка. А тарифная политика формируется в пользу монополистов, отдельных бизнес-структур. Не в пользу потребителя. По сути правит клан.

Президент Зеленский должен понимать, что независимые регуляторы должны быть независимыми. Назначаться туда должны профессионалы, которые избираются по конкурсу.

Главный урок Зеленскому - делать так, чтобы все независимые регуляторы работали на экономику, общественное благо, а не на благо президента. Даже если это благо политическое - переизбрание, рейтинги и так далее.

Это касается, не только НКРЕКП, но, например Нацбанка или судебной ветви власти.

А то появляются какие-то "смотрящие" от президента. Так было на протяжении многих лет", - говорит Вадим Карасев.

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Дата
30
мая

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