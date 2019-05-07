Порошенко дал судебные установки Зеленскому

Порошенко убежден, что запущенная судебная реформа завершится через год. Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко выразил надежду, что его преемник Владимир Зеленский не будет вмешиваться в работу судебной ветви власти.

Об этом глава государства сказал на церемонии назначения новых судей Верховного суда Украины.

"Каденции президента не хватило для того, чтобы полностью завершить судебную реформу. Завершено формирование Верховного и Высшего антикоррупционного судей, переведены судьи, которые успешно прошли квалификационные оценки, в новые апелляционные суды. Меньше всего реформа коснулась судей первой и второй инстанций... На очереди завершение конкурсов в Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности, квалификационное оценивание судей первой инстанции и отбор новых судей в первую и вторую инстанции. П о прогнозам, эти процедуры должны завершиться чуть больше, чем через год.

Я очень надеюсь, что следующий президент и его команда будут уважать решение относительно независимого и справедливого суда, закрепленное в Конституции Украины. Ведь именно такая формула независимости - когда ни президент, ни парламент не имеют никакого влияния на суд и процедуры назначения и увольнения судей", - подчеркнул Порошенко.

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Владимир Зеленский победил в выборах и станет шестым президентом Украины. До 3 июня должна состояться его инаугурация.