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среда, 01 августа 2018 11:57

Порошенко дал срочное задание по России

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Порошенко дал срочное задание по России
Президент Петр Порошенко заявил о создании органа, который поможет возместить у России убытки за Донбасс. Фото: president.gov.ua

В Украине нужно создать орган, который займется претензией Украины к России относительно возмещения убытков причиненных на Донбасе. Об этом заявил президент Петр Порошенко в Facebook.

"Продолжающаяся вооруженная агрессия России каждый день приносит на украинскую землю новые неизмеримые человеческие страдания, уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма.

Поэтому не должны медлить ни минуты относительно формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения нанесенного ущерба.

Обратился в Кабинет Министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа. Этот орган предусмотрен так называемым реинтеграционным законом, принятым по моей инициативе в январе. Этот закон также четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона ".

Такую стратегию поддержали лидеры ЕС.

"Ожидаю от правительства детального плана по комплексному развитию территорий, прилегающих к оккупированным. И я рад, что мою стратегию поддержали лидеры ЕС во время Саммита Украина-ЕС, выразив готовность взять под патронаж восстановление населенных пунктов Донбасса. Наши сограждане, особенно на освобожденных украинских землях , должны почувствовать очевидную разницу между Украиной новых возможностей, которая заботится о своих гражданах, и между Россией утраченных надежд ".

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Ранее, секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что проведение референдума на оккупированной части Донбасса является провокацией России.

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Дата
01
августа

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