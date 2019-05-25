Порошенко дал острый совет Зеленскому

Порошенко дал советы Зеленскому. Фото: unian.ua

Команда президента Владимира Зеленского должна сама формировать повестку дня освобождения украинских заложников и оккупированных территорий.

Экс-президент Петр Порошенко написал об этом в Facebook, приветствуя решение Международного трибунала по морскому праву в поддержку Украины.

Он поблагодарил профессиональную команду украинских дипломатов и отметил, что гордится украинскими моряками.

"Новым лицам на Банковой следовало бы не ждать импульс от общества, а самим формировать повестку дня освобождения Кремлем украинских заложников и оккупированных территорий", - заявил Порошенко.

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Политики должны помнить, что не стоит ни заигрывать с Россией, ни верить ее добросовестности.

"Сценарий войны пишется в Кремле, где для Украины заготовлена ​​развязка - "мир через капитуляцию". Самоубийством было бы становиться соавторами этого сценария. Только настоящим и ответственным лидерством Украины его можно переписать, а завершить - международным трибуналом над агрессором", - написал экс-президент.

Выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной.