Порошенко дал оценку "судебной реформе имени Зеленского"

Экс-президент Петр Порошенко: "Де-факто идет атака на судебную систему Украины"

"Сегодня фактически происходит атака на судебную систему Украины и отмену судебной реформы. Из-за этого украинцы будут вынуждены искать правду за границей, как в Лондоне, где украинское государство защитило свои интересы и выиграло у прежних владельцев Приватбанка, или как в Панаме, где возбудили уголовное дело против Портнова за распространение неправдивой информации", - сказал пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в комментарии журналистам

"К сожалению, сегодня голосование (принятия закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления (1008) - ред.) об отмене де-факто судебной реформы, отмене де-факто независимости Верховного суда", - заявил Петр Порошенко.

"Де-факто идет атака на судебную систему Украины, что удивительным образом совпадает с опубликованным вчера решением Лондонского суда, когда Приватбанк выиграл у прежних владельцев", - отметил он.

"Я бы очень не хотел, чтобы правду украинцы вынуждены были искать только за рубежом. Как Панама, которая возбудила дело против Портнова, и как Лондон, который в конце концов защищает Украину в вопросах с бывшими владельцами (Приватбанка - ред.)", - сказал пятый президент Украины.