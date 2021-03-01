Порошенко дал Медведчуку силу - Аваков

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Силу куму президента РФ Путина Виктору Медведчуку дал пятый президент Украины Петр Порпошенко. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире телеканала "1+1".

"Кто такой Медведчук. Это кум Путина. Человек, который искренне считает Путина своим другом. Они дружат семьями. Они в хорошей коммуникации.

Мы видели этот разговор (записи якобы разговора с советником Путина Сурковым. - Gazeta.ua). Декабрь месяц, у нас трагическая ситуация, это уже после Иловайска, но перед Дебальцевым. Это хи-хи, ха-ха. Они предлагают 200 человек поменять на 400. Понимаете? Он этим всем занимается для того, чтобы вернутся к власти.

А Петр Алексеевич тогда сделал такой выбор. Он попытался обуздать этот механизм. Он решил, что он на этом его механизме решит какие-то свои проблемы. И дал Медведчуку силу, которую тот не имел. Где Медведчук был после революции? Нигде. Его не было на площадке. Он прилетал, улетал - тише воды, ниже травы.

Потом возникла ситуация этой трубы, на которой начали зарабатывать, и не только Медведчук. Потом на заработанные деньги глядишь у них появились деньги, чтобы купить телеканалы", - сказал Аваков.

"Роль Медведчука тоже вылезает. Какие-то добрые люди взяли, опубликовали этот разговор его с Сурковым. Мне известно, что это не последний разговор. Там будут еще. Это становится потихонечку прозрачным и ясным", - заявил Аваков.