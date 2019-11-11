Порошенко 18-й раз не явился на допрос

Каждый раз, когда Порошенко не появляется, следователь готовит новую повестку. Фото: УНІАН

Пятый президент Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом журналистам сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова, пишет УНІАН

"Сегодня Петр Порошенко был вызван для проведения очередного допроса.

На этот раз допрос должен был проходить в рамках досудебного расследования о возможном совершении уголовного преступления должностными лицами категории "А", связанного с возможным исчезновением носителей секретной информации, содержащих государственную тайну, с ситуационной комнаты Администрации президента", - рассказала она.

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Процессуальный статус Порошенко в этом и других производствах, которые расследует ГБР, - свидетель.

"Каждый раз, когда он не появляется для проведения допроса, следователь готовит повестку о вызове на следующую дату", - сказала Иванова.

Когда Порошенко не явился на допрос на прошлой неделе, в ГБР посчитали, что это была 17-я неявка.

Государственное бюро расследований открыло 13 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко. Их открыли по заявлениям бывшего заместителя главы Администрации экс-президента Януковича Андрея Портнова.