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Порошенки на Книжном Арсенале в первую очередь посетили ветеранскую палатку
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  Посетив все стенды Арсенала, у вас за спиной вырастают крылья - Порошенко. Фото: eurosolidarity.org
Посетив все стенды Арсенала, у вас за спиной вырастают крылья - Порошенко. Фото: eurosolidarity.org

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко вместе с женой Мариной традиционно побывали на Книжном Арсенале. Прежде всего Порошенко посетили Ветеранскую палатку, где представлены воспоминания и литературные произведения участников войны против российской агрессии, волонтеров и добровольцев.

Семья пятого президента пополнила свою домашнюю библиотеку несколькими десятками томов.

 

"Уже 10 лет наша семья не пропускает ни одного Книжного Арсенала. Потому что здесь мы встречаем людей, близких по духу", - говорит Порошенко.

 

"Мы сегодня начали наши посещение от палатки ветеранов. Мы набрали там огромное количество книг. Это уже братство. Это уже друзья. И мы чувствуем себя действительно единой командой", - отмечает Порошенко.

 

Петр и Марина Порошенко на стендах украинских издательств активно интересовались новинками, общались с авторами и издателями.

 


"Здесь ты видишь развитие украинского книгоиздательства. Ты воочию можешь увидеть, какое расстояние прошло книгоиздательство Украины за эти 7-8 лет. Это расстояние большое - те меры, которые были приняты для защиты украинского языка, для поддержки украинского читателя, украинского издателя, создание Украинского культурного фонда. Большое количество инициатив, которые укрепляют украинскую государственность. Которые позволяют нам защищать самоидентификации украинцев. И люди, которые здесь находятся, причем по обе стороны прилавка, точно есть единомышленниками. Они гордятся своей страной. Вносят огромный вклад в ее развитие", - отметил пятый президент.

 

"К сожалению, за последние два года ситуация изменилась. Продолжаются атаки на язык, которые мы пытаемся отражать в парламенте. И пока успешно отбиваем. Так как в 14-15 годах отражали агрессию России", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

"Я услышал сегодня во время посещения, что книгоиздательство переживает очень сложные времена. Их лишили на сегодняшний день поддержки. Но помогают им читатели. Большая благодарность тем авторам, которые книги пишут. Большая благодарность тем издателям, которые эти написаны авторами книги выдают. Большая благодарность участникам Книжного Арсенала, тем, кто эти книги продают. А самая большая благодарность - украинцам, которые эти книги покупают, кто эти книги читает. Мое пожелание, моя просьба - читайте украинскую книгу", - призвал пятый президент.

"Мы вас всех приглашаем посетить Книжный Арсенал и обязательно приобрести хотя бы одну, или даже несколько книг для своей семьи - вы не пожалеете", - убеждена Марина Порошенко.

 

Петр Порошенко напоследок сказал: "Маленькая тайна - когда вы выходите, посетив все стенды Арсенала, у вас за спиной вырастают крылья".

"Европейская Солидарность"
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