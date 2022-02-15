Попытка нарушить суверенитет Украины – в США прокомментировали решение Думы по ЛДНР

В посольстве сказали, что голосование является явным нарушением минских соглашений. Фото: Pexels

Голосование российской Госдумы о признании независимыми государствами террористических группировок ДНР и ЛНР является попыткой нарушить суверенитет Украины.

Об этом идет речь в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Действия российских депутатов являются явным нарушением минских соглашений.

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"Голосование в Думе по поводу ЛДНР сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины и явным нарушением Минских соглашений, обязывающих подписантов реинтегрировать эти регионы. Мы – вместе с Украиной", - сообщили в посольстве.

Госдума проголосовала за обращение к Путину о признании ЛДНР. За соответствующий законопроект проголосовал 351 депутат. Против – 16. Решение Думы не означает признание ЛДНР. Это должно быть принято Путиным.