"Поправка Геруса" и импорт э/э из России убивают экономику Украины - Билецкий

Нардеп Андрей Белецкий считает, что "поправку Геруса" необходимо отменить как можно скорее

Импортируемая по сниженным ценам электроэнергия из России постепенно уничтожает энергетическую отрасль Украины, поэтому "поправку Геруса" необходимо отменить как можно скорее.

Об этом лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заявил в видеоролике на своем Youtube-канале.

Он отметил, что в настоящее время российская электроэнергия обходится Украине дешевле, чем российским потребителям. По мнению Билецкого, этот факт является признаком демпингования цен.

"Украина покупает у России электроэнергию по цене 1 грн 32 коп – 1 грн 36 коп за кВт-час. В Москве и в Московской области цена сейчас 1 грн 64 коп – 1 грн 66 коп за кВт-час. Это данные с официального сайта energybase.ru, и это говорит о простых вещах: Россия демпингует. Нам она продает электроэнергию не по рыночной цене, а по заниженной: чтобы она была значительно ниже украинской. Таким образом РФ убивает украинскую энергетику", – пояснил Билецкий.

Лидер партии подчеркнул, что такие условия приводят к упадку энергетической отрасли нашей страны и сокращению объемов производства и экспорта. Также Билецкий отметил, что поправка Геруса к закону "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии" активно способствует этим сокрушительным последствиям для украинской энергетики. Из-за нее стали возможными поставки электроэнергии из РФ, якобы через Беларусь.

"Если мы будем покупать у России электроэнергию, то мы добьем собственную энергетическую отрасль – полностью. Нет вопросов, что Коломойский и Ахметов закладывают избыточную маржу и спекулируют на цене электроэнергии для населения. Так регулируйте. Дайте максимальную цену, которую они могут требовать от населения. Сделайте ее действительно рыночной. Демпингование цен со стороны РФ стало возможным после так называемой поправки Геруса к закону о рынке электроэнергии. Сейчас эта поправка фактически уничтожает украинский рынок электроэнергии", – заявил глава "Нацкорпуса".

Билецкий рассказал, что похожая ситуация может коснуться и газовой сферы. Это может случиться из-за того, что сейчас Украина ведет переговоры с РФ относительно прямых поставок газа "по выгодной цене". По мнению политика, такие процессы могут уничтожить экономику страны и сделать Украину вновь политически зависимой от России.

Как известно, упомянутую выше поправку к закону о рынке энергетики внес Андрей Герус. Именно эта поправка позволила начать импорт электроэнергии из России. Как заявляли эксперты, она была внесена с нарушением регламентных норм, а сам депутат уверял, что импорт будет осуществляться из Беларуси. Сейчас в ВРУ ведутся переговоры, направленные на ее отмену. В Верховной раде уже создано межфракционное депутатское объединение "Энергетическая независимость и безопасность Украины", одной из задачей которого провозглашена отмена импорта демпинговой электроэнергии из России и Беларуси, которая транзитирует российскую электроэнергию. Избыток собственного тока у Беларуси появится с февраля 2020 года с вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС, которая строится на средства российского "Росатома". Сегодня Рада планирует рассмотреть законопроект №2233 "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии", который отменяет импорт электроэнергии из РФ только по прямым контрактам. На других сегментах рынка (включая самый главный – рынок на сутки вперед (РДН) поставки российской электроэнергии сохраняются. Возможность импорта электроэнергии из Беларуси остается в полном объеме.