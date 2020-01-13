Помпео звонил Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане, - Елисеев

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Государственный секретарь США Майкл Помпео звонил президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы узнать, что он делает в Омане.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил дипломат, советник пятого президента Украины Константин Елисеев.

"В составе делегации аж два человека - президент и его помощник. В составе делегации даже не было посла. Всегда, когда едет президент, его на любой встрече сопровождает посол. Итак, посла не было. Поэтому, на мой взгляд, это были какие-то фейковые встречи для того, чтобы замылить нам глаза. Но народ Украины должен знать, за какие средства он летал, кто его охранял, за какие средства нанимался чартер, на котором он вернулся, с кем он встречался", - сказал Елисеев.

Он отметил, что американские дипломаты были озадачены визитом Зеленского в Оман.

"Я скажу честно. Даже мои американские коллеги были немного озадачены этим визитом. Одной из мотиваций звонка госсекретаря Помпео президенту, когда он находился в Омане, было даже просто выяснить, что он там делает. Потому что в это время Ближний Восток, эскалация напряженности в Иране, Ираке, Сирии. Рядом Оман. И тут неожиданно президент страны, которая воюет, в рождественские праздники едет якобы с визитом так называемым в то время, когда главное лицо болеет. И поэтому он спросил, что он там делает. Потому что американская разведка даже была сбита с толку. И поэтому пошло оттуда "Украина в Омане". Она ввела в заблуждение не только себя, наших граждан, но даже наших международных партнеров", - пояснил дипломат.