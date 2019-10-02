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Помпео рассказал, как скандальный разговор повлияет на отношения США и Украины

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Помпео рассказал, как скандальный разговор повлияет на отношения США и Украины
Госсекретарь Майк Помпео сделал заявление по поводу скандала вокруг разговора Трампа и Зеленского. Фото: Prm

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину несмотря на скандал вокруг телефонного разговора между президентом Дональдом Трампом и президентом Владимиром Зеленским.

Помпео отметил, что телефонный разговор состоялся "в общем контексте" стратегических приоритетов противостояния российской агрессии и помощи Украине в искоренении коррупции. Госсекретарь также добавил, что он присутствовал во время указанных переговоров президентов. Об этом Помпео сказал на пресс-конференции в Риме.

"Я был госсекретарем уже полтора года. Я знаю четко, какова политика Америки в отношении Украины. Она отличается постоянством и мы продолжим продвигать эти результаты", - подчеркнул Помпео.

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"Именно на этом сосредотачивалась наша команда, включая посла Волкера - устранение угрозы от России для Украины, помощь украинцам в искоренении коррупции в правительстве и помощь новому правительству в Украине в развитии новой мощной экономики. Этим занимались должностные лица Государственного департамента, который я имею честь возглавлять, и мы продолжим это делать даже несмотря на этот шум ", - подчеркнул государственный секретарь.

26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США обнародовал рассекреченную жалобу неназванного сотрудника американских спецслужб о нарушениях во время телефонного звонка президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена. Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление.

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