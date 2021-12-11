Помощница госсекретаря США едет в Киев и Москву

Карен Донфрид и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: facebook.com/usdos.ukraine

Помощница госсекретаря Соединенных Штатов Америки Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Украину и Россию.

Ее встреча с чиновниками запланирована на 13-15 декабря, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

"Помощник госсекретаря по европейским и евразийским делам Карен Донфрид 13-15 декабря посетит Киев и Москву. Там она встретится с чиновниками и обсудит российское военное усиление (вблизи Украины. - Gazeta.ua)", - говорится в сообщении.

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В ходе встреч Донфрид также поднимет вопрос дипломатического урегулирования вооруженного конфликта на Востоке Украины путем выполнения Минских соглашений и поддержки Нормандского формата. Также она "подчеркнет приверженность США суверенитету, территориальной целостности и независимости Украины".

"Потом Донфрид отправится в Брюссель, 15-16 декабря, чтобы проконсультироваться с союзниками по НАТО и партнерами по ЕС по поводу усилий для поиска дипломатического решения", - добавили в сообщении.

7 декабря состоялись переговоры президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. В частности, политики обсуждали ситуацию с российскими военными на границе с Украиной.