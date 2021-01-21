Помощь от США Украине в 2021 году составит 700 млн - посол

США будут помогать Украине. Фото: Reuters

Помощь безопасности Соединенных Штатов Америки Украине в 2021 году составит более 700 млн долларов.

"Существует очень глубокое двухпартийной понимание и поддержка Украины. Поэтому я не вижу вопросов контраверсионных, где есть решение Трампа, которые нужно отменить. Что касается общей политики, я уверен, что она не поменяется. Байден гораздо лучше, чем Трамп ... Трамп, скажем честно, просто Украину не знал. И, видимо, у него все-таки даже слово Украина ассоциировалось с определенным негативом. Я не говорю, что это касалось всей страны, но на ментальном уровне у него не было особой любви к нашему государству", - на пресс-конференции рассказал посол Украины в США Владимир Ельченко.

"Хотя это не мешало ему принимать решения, очень важные для Украины. Это и усиление санкций в отношении России. Причем это было фактически каждую неделю, если не каждый месяц. Это и помощь Украине, которая, несмотря на то исторически известный телефонный разговор, который собственно и привел к началу или стал триггером начала процесса импичмента. Но все же, помощь Украине была в прошлом году выделена вся на 100%. В этом году, кстати, ее объем увеличен на 25 млн долларов только по линии Пентагона, и еще больше по линии Государственного департамента. Всего, если взять с безопасностью помощь по линии Госдепа и по линии Агентства по международной помощи США и некоторых других ведомств, то это примерно 700 млн, даже более 700 ... 738 млн долларов. Это где-то на 50 или более миллионов, чем в прошлом году", - отмечает дипломат.

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В Байдена напомнили, что одной из главных угроз для Украинской является коррупция. Поэтому Соединенные Штаты должны помочь побороть ее.