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понедельник, 20 мая 2019 15:58

Поместье в Италии и гостиничные номера в Грузии: показали декларацию Зеленского

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Поместье в Италии и гостиничные номера в Грузии: показали декларацию Зеленского
Владимир и Елена Зеленская имеют квартиру в Великобритании. Фото: Faceboo

На сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции появилась декларация президента Владимира Зеленского о доходах за прошлый год. В ней он указал квартиру в Великобритании, имение в Италии и 5 гостиничных номеров в Грузии.

Также Зеленский задекларировал дом и земельный участок в Иванковичах Киевской области, несколько квартир в Киеве, квартиру жены в Ялте и ряд недвижимости за рубежом, пишет TheБабель

В частности, у президента с женой Еленой есть квартира в Великобритании на 91 кв. м, которую они приобрели за более 42 млн грн и жилой дом в Италии на 413 кв. м стоимостью более 88 млн грн.

Среди ценного движимого имущества супругов Зеленских - 7 ценных часов марок BREGUET, Tag Heuer, ROLEX, Piaget, Graff, Bovet, а также машины LAND ROVER 2016 выпуска и MERCEDES-BENZ 2014 выпуска.

Среди нематериальных активов президент задекларировал 3 изобретения, 3 полезные модели и 25 торговых марок или коммерческих наименований.

Владимир и Елена Зеленская - конечные бенефициары обществ "КІНОКВАРТАЛ", "СТУДІЯ КВАРТАЛ 95", "ЗЕЛАРІ ФІШ", "Ельдоранте Лімітед", "Вілхар Холдінгс Лімітед", "Фільм Херітейдж інк." и "Сан Томмасо С.Р.Л.".

Зеленский получил более 4 млн грн заработной платы в "Квартал 95", более 3 млн грн дохода от предпринимательской деятельностью от "КІНОКВАРТАЛ"; Елена Зеленская заработала в ООО "Квартал 95" 1 млн грн.

Среди денежных активов Зеленский задекларировал $630 тыс., € 107 тыс. и более 1 млн грн на банковских счетах.

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Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Затем он принял командование Вооруженными силами Украины в Мариинском парке.

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