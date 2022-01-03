Польша на правах главной в ОБСЕ обещает отдавать приоритет украинскому вопросу

Польша обещает помогать Украине в ОБСЕ. Фото: Укринформ

1 января 2022 года Польша начала годовое председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Страна-соседка обещает сосредоточиться на вопросе Украины, заявил вице-министр иностранных дел Польши Марцин Пшидач, информирует Польское радио.

Он выразил надежду, что Россия готова вести переговоры не только о конфликте на Донбассе, но также на тему аннексии Крыма.

Пшидач подчеркнул экономические трудности, связанные с выходом из кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В частности, он сказал, что рыночная нестабильность, особенно на энергетических рынках, отражается на вопросе безопасности.

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Официально с нового года работой ОБСЕ руководит министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Польский министр официально вступит в должность и озвучит приоритеты Польши на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января 2022 года.