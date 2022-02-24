Польша, Литва и Латвия поддержали Украину на фоне российской агрессии: Латвия передала самолет со Stinger, а Польша переслала гранатометы.

 
Ексклюзивы
1/5
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Просмотров: 5751
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
"Побратим стал с флагом Украины против шеренги "Беркута": в Киеве проходит фотовыставка исторических кадров Майдана
Просмотров: 720
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Курс в обменниках пробил психологический барьер
Просмотров: 1764
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Российские войска возле украинских границ пьют, теряют боеспособность – что пишет об Украине мировая пресса
Просмотров: 3717
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
"Есть угрозы диверсий из России. Чрезвычайное положение нужно" – политолог
1 Просмотров: 810
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Как приобрести оружие и законно пользоваться - инструкция
Просмотров: 6885
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
"Украина могла разорвать дипотношения с РФ еще после аннексии Крыма" – эксперт-международник
1 Просмотров: 828
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
Просмотров: 4014
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Государственный заговор и необычная дружба зверей – премьеры фильмов, которые нельзя пропустить
Просмотров: 243
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
"Нацист и террорист" - соцсети реагируют на заявления Путина
1 Просмотров: 10486
Фото
Все фото
60
5
3
11
17
&quot;Межигорье без Януковича&quot; - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
"Межигорье без Януковича" - рояль Джона Леннона и был ли золотой унитаз и батон
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
&quot;Россияне, вы нам не братья&quot; - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
&quot;Мой последний твит на русском&quot; - сети массово переходят на украинский язык
"Мой последний твит на русском" - сети массово переходят на украинский язык
&quot;Путин – х**ло&quot; – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
"Путин – х**ло" – под консульством РФ во Львове прошла акция против российской агрессии
Видео
Все видео
Зеленский записал очередное видеообращение: на русском призвал жителей страны-агрессора одуматься
Зеленский записал очередное видеообращение: на русском призвал жителей страны-агрессора одуматься
Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах
Россия пытается поднять бунты в украинских тюрьмах
"Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам
"Мы никого и ничего не боимся" - Зеленский обратился к украинцам
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Путин вводит войска на оккупированный Донбасс
Кремль "спалился" на очередном фейке - "онлайн" совбеза Путина состоялся 5 часов назад
Кремль "спалился" на очередном фейке - "онлайн" совбеза Путина состоялся 5 часов назад
Интервью
1/5
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
"Путин говорил Туску, что Львов – польский город и нужно поделить Украину" - Радослав Сикорский
Просмотров: 8001
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
"Россияне заложили нам еще большую бомбу замедленного действия" – эксперт
Просмотров: 3501
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
"Минск уже уничтожен. Есть угроза полноценной войны" – Борислав Береза
Просмотров: 2412
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
"Круче фамилии просто не существует": певица, бандуристка Марина Круть празднует день рождения
Просмотров: 738
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно хотеть умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
1 Просмотров: 2457
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
21 февраля 2022
1 Просмотров: 1143
Тривожний рюкзак
"Ще не купила сухого пального, хорошої тушківки й таких шампунів, щоб голову мити без води, – пише знайома Віка. Пропонує сходити в ...
четверг, 24 февраля 2022 01:59

Спецтема: Враг возле украинской границы

Польша, Литва и Латвия поддержали Украину на фоне российской агрессии: Латвия передала самолет со Stinger, а Польша переслала гранатометы.

  Комментировать

Президенты Украины, Польши и Литвы совместно подписали заявление на фоне признания Россией "независимыми" территориями ОРДЛО.

Владимир Зеленский поблагодарил польского и литовского коллег за мощную поддержку Киева, сообщает Офис президента.

В документе говорится о поддержке предоставления Украине статуса государства-кандидата на вступление в Европейский союз.

Сразу после подписания главы государств дали общую пресс-конференцию, на которой заявили, что расценивают действия России как абсолютное нарушение международного законодательства и территориальной целостности Украины.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что Украину также могли бы поддержать конкретные шаги со стороны Европейского союза.

"В настоящее время это очень важный сигнал для украинского общества. Я благодарен, что уважаемые президенты также разделяют это мнение. Подтверждение этому закреплена в нашем совместном заявлении поддержка Украины со стороны Польши и Литвы по вопросу предоставления нашему государству статуса страны-кандидатки", – подчеркнул президент Украины.

Анджей Дуда отметил, что сегодняшний приезд в Киев является безоговорочным проявлением поддержки на фоне российской угрозы. Кроме того, он напомнил, что Польша и Литва, как и Украина, граничат с Россией.

Гитанас Науседа назвал эскалационные шаги РФ "бесстыдными", однако в то же время "достаточно ожидаемыми".

В совместном заявлении президентов отмечается, что действия РФ являются "неспровоцированным агрессивным шагом", а также грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, в частности Устава ООН и гарантий безопасности, предоставленных Украине Будапештским меморандумом 1994 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский записал очередное видеообращение: на русском призвал жителей страны-агрессора одуматься

В Украине приземлились самолеты из Латвии и Польши. Союзники и партнеры в рамках военной помощи снарядили груз с ПЗРК Stinger и гранатометами на фоне угрозы со стороны Российской Федерации.

Европейские союзники Украины продолжают поддерживать оружием. Латвия направила Украине американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger, сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"Птицы из Латвии приземлились! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок – Stingers! Спасибо, наши близкие друзья и партнеры!", – говорится в сообщении.

  Самолет со Stinger от Латвии
Самолет со Stinger от Латвии
  Самолет со Stinger от Латвии
Самолет со Stinger от Латвии

Особое спасибо Резников выразил премьер-министру и министру обороны Латвии Артису Пабриксу, благодаря которому, по словам министра, весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от усиления обороны Украины.

Дружеская Польша также снарядила в Украину военную помощь.

"Шлемы и гранатометы прибыли сегодня в Украину из Польши! Оборонная помощь для Вооруженных Сил Украины! Благодарим наших друзей, партнеров и добрых соседей за помощь и поддержку!", — отметил Резников.

Он также особо выразил особую благодарность Министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку.

В Крыму, аннексированном РФ, заметили колонны тяжелой военной техники. Оккупационные власти несколько дней назад рассредоточили в селах и полях районов оккупированного Крыма, прилегающих к Херсонской области.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Польша, Литва и Латвия поддержали Украину на фоне российской агрессии: Латвия передала самолет со Stinger, а Польша переслала гранатометы.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой
Война на Донбассе: сообщили трагические новости с передовой Просмотров: 21051
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей
Путин заявил, что Россия признала так называемые ЛДНР по границам областей Просмотров: 17730
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
Самая мощная артиллерия ВСУ готовится дать отпор врагу: показали фото
3
 Просмотров: 15282
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ
Венгрия и еще две страны ЕС не поддержали жесткие санкции против РФ Просмотров: 15003
Санкции США: стало известно, чьи дети попали в &quot;черный&quot; список
Санкции США: стало известно, чьи дети попали в "черный" список Просмотров: 14697
Политика
РФ запретила своим самолетам пролетать возле Украины
РФ запретила своим самолетам пролетать возле Украины Просмотров: 135
Разведка и союзники предупреждали о сценариях вторжения в Украину – эксперты
Разведка и союзники предупреждали о сценариях вторжения в Украину – эксперты Просмотров: 639
Зеленский записал очередное видеообращение: на русском призвал жителей страны-агрессора одуматься
Зеленский записал очередное видеообращение: на русском призвал жителей страны-агрессора одуматься
 Просмотров: 468
Эксзамминистра ВОТ Грымчака приговорили к 10 годам заключения
Эксзамминистра ВОТ Грымчака приговорили к 10 годам заключения Просмотров: 675
Зеленский провел встречу с бизнесменами
Зеленский провел встречу с бизнесменами Просмотров: 261
Больше всего комментируют
5
Порошенко требует заняться "большим строительством" армии
4
Украина разрабатывает расторжение дипломатических отношений с РФ - Зеленский
4
"Выбор сделан. Мы победим" - Ющенко с семьей остаются в Украине
2
"Россияне, вы нам не братья" - Рада призвала отключить РФ от системы SWIFT
1
В ООН сделали заявление после "признания" Россией ЛДНР
Голосов: 1916
Голосование Посадят ли Петра Порошенко по обвинению в государственной измене?
Просмотреть