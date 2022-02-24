Польша, Литва и Латвия поддержали Украину на фоне российской агрессии: Латвия передала самолет со Stinger, а Польша переслала гранатометы.

Президенты Украины, Польши и Литвы совместно подписали заявление на фоне признания Россией "независимыми" территориями ОРДЛО.

Владимир Зеленский поблагодарил польского и литовского коллег за мощную поддержку Киева, сообщает Офис президента.

В документе говорится о поддержке предоставления Украине статуса государства-кандидата на вступление в Европейский союз.

Сразу после подписания главы государств дали общую пресс-конференцию, на которой заявили, что расценивают действия России как абсолютное нарушение международного законодательства и территориальной целостности Украины.

В свою очередь Владимир Зеленский отметил, что Украину также могли бы поддержать конкретные шаги со стороны Европейского союза.

"В настоящее время это очень важный сигнал для украинского общества. Я благодарен, что уважаемые президенты также разделяют это мнение. Подтверждение этому закреплена в нашем совместном заявлении поддержка Украины со стороны Польши и Литвы по вопросу предоставления нашему государству статуса страны-кандидатки", – подчеркнул президент Украины.

Анджей Дуда отметил, что сегодняшний приезд в Киев является безоговорочным проявлением поддержки на фоне российской угрозы. Кроме того, он напомнил, что Польша и Литва, как и Украина, граничат с Россией.

Гитанас Науседа назвал эскалационные шаги РФ "бесстыдными", однако в то же время "достаточно ожидаемыми".

В совместном заявлении президентов отмечается, что действия РФ являются "неспровоцированным агрессивным шагом", а также грубым нарушением основополагающих норм и принципов международного права, в частности Устава ООН и гарантий безопасности, предоставленных Украине Будапештским меморандумом 1994 года.

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В Украине приземлились самолеты из Латвии и Польши. Союзники и партнеры в рамках военной помощи снарядили груз с ПЗРК Stinger и гранатометами на фоне угрозы со стороны Российской Федерации.

Европейские союзники Украины продолжают поддерживать оружием. Латвия направила Украине американский переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК) Stinger, сообщил Министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter.

"Птицы из Латвии приземлились! Боеприпасы и другие важные вещи. А самый весомый подарок – Stingers! Спасибо, наши близкие друзья и партнеры!", – говорится в сообщении.

Самолет со Stinger от Латвии

Самолет со Stinger от Латвии

Особое спасибо Резников выразил премьер-министру и министру обороны Латвии Артису Пабриксу, благодаря которому, по словам министра, весь мир понимает, что безопасность Европы зависит от усиления обороны Украины.

Дружеская Польша также снарядила в Украину военную помощь.

"Шлемы и гранатометы прибыли сегодня в Украину из Польши! Оборонная помощь для Вооруженных Сил Украины! Благодарим наших друзей, партнеров и добрых соседей за помощь и поддержку!", — отметил Резников.

Он также особо выразил особую благодарность Министру национальной обороны Польши Мариушу Блащаку.

В Крыму, аннексированном РФ, заметили колонны тяжелой военной техники. Оккупационные власти несколько дней назад рассредоточили в селах и полях районов оккупированного Крыма, прилегающих к Херсонской области.