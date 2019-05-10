Политзаключенного Кольченко поместили в штрафной изолятор

Кольченко перевели в штрафной изолятор. Фото: Радио Свобода

Украинского политзаключенного Кремля Александра Кольченко, который содержится в исправительной колонии в российском Копейске, перевели в штрафной изолятор.

Кольченко будет находится в ШИЗО во время майских праздников в России. 13 мая к политзаключенному должны пустить адвоката, сообщила российская правозащитница Татьяна Щур, передает "Укринформ".

"Вроде, завтра, 10 мая, его собираются выпустить", - отметила правозащитница.

Переведение заключенных в российских тюрьмах в ШИЗО происходит из-за усиления режима, связанного с праздничными днями.

"Всех осужденных, имеющих "тяжелые" статьи, убирают из зоны с профилактической целью", - сказала Щур.

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Активиста Александра Кольченко задержали в Крыму вместе с режиссером Олегом Сенцовым в мае 2014 года по обвинению в подготовке терактов. Российский суд приговорил Кольченко к 10 годам лишения свободы.