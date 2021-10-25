Политсила Кличко основала новую платформу для коммуникации "Украинская команда УДАР" - Палатный

Платформу "Украинская команда УДАР" создали для взаимодействия с украинцами

Партия Виталия Кличко запускает платформу "Украинская команда УДАР" для взаимодействия с украинцами, которые хотят влиять на политику.

Об этом сообщил руководитель исполкома партии "УДАР Виталия Кличко" Артур Палатный на своей странице в Facebook.

Платформу "Украинская команда УДАР" создали для взаимодействия с украинцами

Он отметил, что платформу представили во время совещания с участием глав областных организаций партии и лидеров местного самоуправления.

"УДАР Виталия Кличко" развивается. Мы запускаем уникальную платформу прямого диалога с гражданами. Благодаря этому программа партии будет отражать позицию украинцев по ключевым вопросам. И мы тут говорим не о популизме, а о реальном плане действий, когда люди будут готовы присоединиться к воплощению изменений, которые поддержали", - написал Палатный.

Платформу "Украинская команда УДАР" создали для взаимодействия с украинцами

Он отметил, что платформой смогут пользоваться миллионы украинцев, которые стремятся присоединиться к воплощению изменений в стране и влиять на политические процессы.

Руководитель исполкома "УДАРа" также сообщил, что лидер партии Виталий Кличко поблагодарил партийцев за работу и акцентировал на общих ценностях во время совещания.

Платформу "Украинская команда УДАР" создали для взаимодействия с украинцами

"Если будем вместе, если мы не отступим от своих ценностей, мы сможем преодолеть любые препятствия. Сегодня наша задача - продолжить движение, которое мы начали. Сделать Украину сильным, богатым и демократическим государством, равнозначным партнером в европейском сообществе", - сказал Кличко.

Платформу "Украинская команда УДАР" создали для взаимодействия с украинцами