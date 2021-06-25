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Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС

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Политолог рассказал, кто сорвал попытку пригласить Путина на саммит ЕС
Віктор Таран: "Украине нужно становиться субъектом международной жизни и активно включать себя в европейскую повестку дня, если мы декларируем, что хотим быть членами ЕС и НАТО". Фото: Радио Свобода

Возможность президента России Владимира Путина впервые с 2014 года поговорить с европейскими лидерами на высшем уровне была сорвана. Это стало возможным благодаря активности союзников Украины – Польши и стран Балтии. Своими соображениями с Gazeta.ua поделился политолог Виктор Таран.

"Недопущение встречи между Путиным и главами ЕС не дало возможности вывести Россию из изоляции и избежать экономических санкций, – говорит он. – А также помешали ее стремлению получить поддержку стран ЕС за счет переговоров с их лидерами. В этом заключается наша победа – у Путина впервые с 2014 года была возможность на самом высоком уровне поговорить с главами западных государств, но его лишили такой возможности".

Лидеры Франции и Германии и в дальнейшем будут развивать индивидуальные контакты с Россией, уверен эксперт.

"Их тесно связывают общие экономические интересы, такие как строительство газопровода "Северный поток-2". Если посмотреть динамику товарооборота между Германией и Россией, то можно увидеть, что, несмотря на санкции, торговля между этими странами происходит очень активно. Также в Германии и Франции вскоре состоятся выборы – парламентские в Германии осенью этого года и президентские во Франции в следующем году. Поэтому накануне выборов они пытаются получить определенные электоральные баллы у своих избирателей, достичь экономических преференций для своих стран. Поэтому подобные инициативы будут продолжаться и в дальнейшем".

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Проблемы Украины в очередной раз вместо нее самой решили ее союзники, отмечает Виктор Таран.

"Отказ от встречи с Путиным состоялась не благодаря активной позиции украинского президента, а за счет наших союзников, прежде всего стран Балтии и Польши. Именно они заблокировали эту резолюцию, использовав свое право вето. Украине нужно занимать проактивную позицию, выступать против действий России. Такой позицией могла бы быть оперативное заявление протеста со стороны президента. К сожалению, такого заявления не было. И это очень плохо. Если мы такого заявления не делаем – это означает, что нас все устраивает. Поэтому Украине нужно становиться субъектом международной жизни и активно включать себя в европейскую повестку дня, если мы декларируем, что хотим быть членами ЕС и НАТО", – подытоживает политолог.

Лидеры Евросоюза отклонили призыв Германии и Франции провести официальные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Предложение изъяли из окончательного коммюнике после переговоров. Дипломаты ЕС ранее заявляли, что некоторые страны Восточной Европы готовы наложить вето на этот план.

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