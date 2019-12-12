Политолог рассказал, чем опасна идея Зеленского о включении в переговоры переселенцев из Донбасса

Политолог Владимир Горбач. Идея посадить за стол переговоров переселенцев из оккупированного Донбасса нереалистично. Фото: Gazeta.ua

Россияне не согласятся на предложение президента Владимира Зеленского, чтобы Донбасс на переговорах представляли не только представители боевиков ДНР и ЛНР, но и люди, которые вынуждены были покинуть оккупированные территории.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог Владимир Горбач, комментируя слова главы государства во время итоговой пресс-конференции "нормандского саммита".

"У Зеленского половина сотрудников 95 квартала из Донецка. Он готов к диалогу и поддерживает его. Идея по переселенцам удачная. Позволит технологически перехватить контроль над ситуацией. Вместо представителей Л/ДНР посадить на переговорах кого-то из 95 квартала. С близкого окружения к президенту Зеленского. Идея интересная, но относительно нереалистичная, - говорит Горбач. - Ее логика заключается в изменении восприятия конфликта. Будто контролируемые русскими субъекты Л/ДНР являются представителями интересов жителей Донбасса. По словам Зеленского, они не представляють эти интересы и нелегитимны. Их никто не выбирал. Интересы должны представлять и люди, которые вынуждены были покинуть оккупированные территории. Они должны быть полноправными участниками Минского процесса.

Негативным последствием такой инициативы может быть появление возможности для прямых переговоров с "властью" оккупированных Донецке и Луганске, считает эксперт.

"Русские требуют этого в течение 5 лет. Они имеют в виду своих представителей. Когда Зеленский соглашается говорить и при этом предлагает дополнить их представителей своими, то наполовину соглашается с российской позицией. Хитрая идея, однако не сработает в пользу Украины. Только навредит. Зеленский окажется за столом переговоров с лидерами Л/ДНР, - пояснил он. - Зеленский может приехать в Минск на переговоры. Там есть представители Л/ДНР, которые находятся за дверью и не являются участниками трехсторонней контактной группы. Предложить своих представителей для баланса. Угроза состоит в том, что это открывает возможности прямых переговоров с оккупированными территориями".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что украинская власть готова к диалогу с жителями Донбасса. Он отметил, что все время общается с жителями Донбасса, которые уехали из Донецкой и Луганской областей после начала российской агрессии в 2014 году. Он предложил привлечь к работе Трехсторонней контактной группы в Минске в качестве представителей оккупированного Донбасса людей, которые уехали из ОРДЛО после начала конфликта.