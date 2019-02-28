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четверг, 28 февраля 2019 11:14

Политолог рассказал, чем обусловлено внимание Запада к Зеленскому

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Политолог рассказал, чем обусловлено внимание Запада к Зеленскому
Политолог Петр Олещук прокомментировал встречи кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с рядом иностранных представителей

Встречи кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с рядом иностранных представителей свидетельствуют о том, что Запад прагматично оценивает высокую вероятность его победы на выборах. Об этом заявил политолог Петр Олещук.

"Они видят рейтинги, которые показывают, что у Зеленского самая высокая поддержка в настоящее время. Соответственно, он на этом этапе представляется одной из наиболее вероятных кандидатур на пост президента. Поэтому он не может не вызывать внимание. Запад прагматично оценил, что вариант его победы является высоковероятным и к нему надо готовиться", – сказал Петр Олещук.

По мнению политолога, на этих встречах представители иностранных партнеров Украины интересуются взглядами Зеленского относительно ключевых для Запада вопросов, в частности, отношений с Россией, войны в Донбассе, евроатлантической интеграции, сотрудничества с международными структурами.

Петр Олещук отметил, что встречи, скорее всего, проходят по инициативе западных дипломатов, а не кандидата в президенты, ведь для большинства из них он остается "темной лошадкой" и они заинтересованы больше узнать о взглядах Владимира Зеленского на важные вопросы.

Напомним, по данным последних социологических опросов, Владимир Зеленский лидирует в президентских рейтингах. В течение последней недели он встречался с директором Мирового банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен, Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Украине Изабель Дюмон, постоянным представителем Международного валютного фонда в Украине Йостой Люнгманом. Также Зеленский провел переговоры со специальным представителем Госдепартамента США по делам Украины Куртом Волкером и послом Соединенных Штатов Америки в Украине Мари Йованович.

РБК-Украина
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Дата
28
февраля

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