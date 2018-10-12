Политолог рассказал, чего ожидать от Верховной Рады на следующей неделе

Верховная Рада входит в предвыборный цикл, поэтому ждать громких решений не стоит. Фото: УНИАН

Задача номер для Верховной Рады на следующей пленарной неделе предстоит работа над государственным бюджетом. В проекте документа на следующий год предусмотрен дефицит в 2 млрд грн. И его надо чем-то перекрыть. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Александр Кочетков.

"Нам нужно корректировать проект госбюджета - имеем недофинансирования у 2 млрд грн. Надо, чтобы он отвечал потребностям и реалиям. Нужно было бы скорректировать закон о выборах народных депутатов. Но никто этого делать не будет - Верховная Рада находится в предвыборном состоянии. Надо будет отвлечь внимание общества, так придумают демагогические законы. Ничего важного ждать от парламента не стоит ".

Парламент будет пытаться проголосовать за представление на снятие неприкосновенности с народного депутата Александра Вилкула.

"Нардепы могут рассмотреть снятие неприкосновенности с Вилкула. ​​Это многосерийное шоу. Будут стараться показать, что Рада на 5 году войны снимает неприкосновенность с человека, открыто выпускает на стороне агрессора. Но это представление не пройдет.

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Вилкулу выгодно иметь якобы давление со стороны властей. Власть тоже имеет выгоду - вроде бы давит на пророссийский контингент. Могут договориться между собой ".

Верховная Рада рассмотрит вопрос об ужесточении наказания для иностранцев, которые незаконно пересекли государственную границу Украины. Сделать это хотят, потому что главной версией пожара на военных складах под Ичней является диверсия со стороны России. Сейчас за незаконное пересечение границы Украины иностранным гражданам грозит штраф или административный арест на 15 суток.