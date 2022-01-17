Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов

Политическое преследование Порошенко – большая ошибка Зеленского. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал режиссер Олег Сенцов.

Он написал: "Обвинение в государственной измене не найдет поддержки ни у населения, ни у западных партнеров – и развалится в конце концов в суде".

Он также напомнил об угрозе со стороны РФ.

"Последствия для государства вообще рискуют быть разрушительными, подрывающими доверие к государству и его институтам, и особенно опасными на фоне продолжения Россией подготовки к новому вторжению", - написал режиссер.

Он также добавил: "Понятно, что Порошенко не смогут посадить. Цель – уничтожить политического оппонента перед следующими президентскими и парламентскими выборами. Но результат может быть совершенно противоположным и превратить этот политический процесс в предвыборную кампанию главного конкурента действующей власти".

Напомним, утром 17 января самолет с Петром Порошенко приземлился в аэропорту Киева. Политик прибыл из Польши после недельного дипломатического турне по Европе. Встречать пятого президента к аэропорту прибыли тысячи человек. Во время прохождения паспортного контроля политика пытались забрать документы и не пустить в страну.