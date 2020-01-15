Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона

Иван Якуб говорит, что в любой стране рынок земли имеет предохранители и ограничения Фото:val.ua

В последней редакции законопроекта о землю уменьшили условия продажи в одни руки, но и это многовато. Другая сторона медали - после принятия документа незаконной продаже узаконят. Какие еще "подводные камни" есть в документе Gazeta.ua рассказывает председатель ассоциации фермеров Черниговской области Иван Якуб.

- Украинцы не против продажи земли. В последнем законе смягчили условия продажи в одни руки, но и то, что предлагают, многовато. Но теперь пытаются узаконить незаконные операции: принимать землю в залог банку. Банк дает деньги, в залог берет землю. Через два года залог не возвращают и земля переходит банкам, а банки в основном с иностранным капиталом и владельцем становятся иностранцы, - говорит Иван Якуб. - Фермеры не против и дальше арендовать землю. Лучшая форма собственности государственная с различными типами аренды. На 50-100 лет. Например, для фермеров, которые выращивают фруктовый или ореховый сад. Аренда с правом наследия.

Чем зарубежный рынок земли отличается от нашего?

- В любой стране рынок земли имеет предохранители и ограничения. Например, в Польше после введения рынка, земля первые десять лет продавалась только для граждан.

Цена большая не будет. Максимум — тысяча долларов за гектар

- Что вас больше всего беспокоит в последней версии законопроект? Что считаете рискованным или опасным?

- Разрешение продавать землю юридическим лицам. Власть до сих пор ставит спереди не лошадь, а телега. Первое, у нас есть Конституция, которая запрещает продажу земли. Сначала надо спросить у народа на референдуме, затем разработать все необходимые документы, законы, земельный кадастр. И только потом запускать продажу. Сейчас арендую землю на одном поле: рядом две граничащие участки у них разница в нормативно денежной оценке в два раза. Также надо выделить земли для общины, а потом можно поэтапно запускать рынок земли.

Сколько будет стоить гектар земли? Оправдана ли та цена, которую запустило правительство?

- Цена большая не будет. Максимум — тысяча долларов за гектар. Нам приводят в пример Нидерланды, там большая цена, но ведь эта страна экспортирует на сегодня сельхозпродукции на 100 миллиардов евро. Украина экспортирует на 15 миллиардов долларов. И то, мы экспортируем не сельхозпродукцию, а сырье. В Польше цена сейчас выросла, но когда запустился их рынок, то гектар земли, стоил тысячу злотых. Потом, когда Евросоюз ежегодно вбрасывал в дотации и субсидии, они обросли жирком и цена начала расти. Но когда сначала дали возможность покупать землю иностранцам и они хлынули туда, то власть сразу на законодательном уровне приняла ограничения до 1 гектара.

- Насколько реально запустить рынок земли в октябре 2020-го.

- Нереально. Нынешний законопроект не готов и невозможно за это время его доделать.

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- Это одно из направлений, которые имеет амбиции реализовать Зеленский. Это станет его политической победой? Может привести к возмущению настроений?

- Это станет политическим поражением президента. Люди, живущие в селах,категорически против продажи земли. Почему? Если начать продавать землю, то села уничтожат. Сейчас есть агрокомпания, которая работает. Она заинтересована не только в том, чтобы заплатить аренду, а должен помогать общине: пролистать дороги зимой, делать ремонты школ, вкладывать в обновление классов, помогать с денежными средствами на социальные проекты. Когда землю скупят, владельцам не будет смысла вкладывать в те же дороги или школы.

Люди, живущие в селах,категорически против продажи земли

- Что будем иметь за 5-10 лет, если рынок откроют?

- Уже по два три года будем иметь очень высокие цены на продукты питания. Никто из фермеров не будет выращивать культуры, которые нужны для продовольственной безопасности страны. Основными станут подсолнечник, кукуруза и пшеница, которые уходят на экспорт. Овощи и картофель для фермеров невыгодны, их придется ввозить из других стран.

- Министр экономики Тимофей Милованов сказал, что в проекте учли интересы мелких предпринимателей: "Мы ожидаем, что кредиты можно будет брать под 3-5% годовых в гривне. Будем поддерживать малых фермеров - тех, кто имеет 500 га, возможно, рассмотрим возможность поднять эту ставку до 1000 га, но не будем оказывать поддержку крупным холдингам или хозяйствам, которые имеют десятки тысяч гектаров". Насколько это реальные перспективы?

- Такие обещания только слушаем. Пусть сперва дадут кредиты. Этот год не выполнили фермерские программы, которые были приняты ранее и на которые были уже выделены средства. Не погашенные кредиты фермерам, компенсация за технику и другие. На 2020 год еще ни одной фермерской программы не было внесено. При правильном планировании эти программы должны были бы быть объявлены еще до конца прошлого года. Люди снова разуверились во власти и никто не будет спешить брать тех кредитов.

Минимальная цена на землю будет не меньше, чем нормативно денежная оценка. Сейчас в Украине она составляет 27,499 грн с 1 га, говорится в материалах презентации законопроекта о рынке земли после учета поправок ко второму чтению. По данным Держгеокадастру о нормативно денежную оценку сельскохозяйственных угодий, среднее значение НГО 1 гектара пашни в Украине составляет 27,499,72 грн. В зависимости от региона среднее НОО колеблется от 21,411 грн в Житомирской области в 33,646 грн в Черкасской области.