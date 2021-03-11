"Политические оценки будут безжалостны" - журналист Бутусов о фильме Bellingcat и Зеленского с Ермаком

ОП пытался скрыть следы измены, заявил Бутусов. Фото: president.gov.ua

Фильм журналистов-расследователей Bellingcat о провале операции по задержанию боевиков- "вагнеровцев" может вызвать может вызвать "безжалостные политические оценки". Об этом написал в Facebook журналист Юрий Бутусов, который также дал интервью Bellingcat.

Журналист сообщил, что автор фильма Христо Грозев 10 марта провел съемки в Киеве.

"Интервью дали два высокопоставленных сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны, которые принимали участие в спецоперации по захвату вагнеровцев, экс-президент Петр Порошенко (санкционировал начало спецоперации), агент НАБУ Евгений Шевченко (одним из первых написал о провале спецоперации), народный депутат Михаил Забродский (как член комитета по обороне, который 7 декабря пригласил на заседание комитета командира спецназа ГУР МО, рассказавшего депутатам о ходе операции и ее провале).

Как сообщил мне Грозев, ему звонил глава Офиса президента Андрей Ермак, и предложил встречу в Киеве, а также попросил записать для фильма интервью с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента в данном деле. По данным источников в ОП, Ермак хотел в качестве спикеров представить кого-либо из других участников печально известного совещания в кабинете президента. Однако в итоге позиция властей в фильме представлена не будет", - написал Бутусов.

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Журналист рассказал о своих выводах после общения с Грозевым и того, как давал интервью по фильму.

"Более всего фильм Беллингкэт будет разоблачать террористов Путина, главный удар направлен в этом направлении. Фильм будет, безусловно, очень зрелищный, и самое важное - понятный на Западе. Ведь записи вербовочных бесед с "вагнеровцами", которые выложила Янина Соколова, пока не получили необходимого резонанса в мире. Это будет огромное событие в информационной войне с РФ. И это покажет обстановку в Украине всему миру.

Будет ли этот фильм разоблачать Зеленского и Ермака? Да, провал спецоперации в кабинете президента Зеленского и попытка Офиса Ермака скрыть следы предательства будут отражены в фильме.

Политические оценки будут беспощадны - ведь ОП отказалась комментировать, а интервью участников операции покажут, что Ермак лгал и власти Украины покрывают предателей.

Я откровенно рассказал о роли предателя Демченко, о позиции Зеленского и Ермака. Прежде всего фильм Беллингкэт будет дискредитировать Офис президента самим фактом выхода.

Власти Украины отрицали сам факт проведения операции - а Беллингкэт на весь мир покажет, что спецоперация была, и эта спецоперация была провалена. Вся пропаганда Офиса Ермака опровергала мое расследование, журналисты, близкие к ОП, писали интервью с Подоляком и Ермаком, где все опровергалось. А теперь украинцы увидят, что я написал правду, а Офис президента откровенно лгал гражданам Украины", - заявил Бутусов.

В августе прошлого года стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков группы "вагнеровцев", задержанных 29 июля. Журналист Юрий Бутусов сообщил со ссылкой на собственные источники, что ГУР Минобороны, СБУ и департамент по военным преступлениям Офиса генпрокурора проводили спецоперацию по розыску и задержанию боевиков. По версии журналиста, срыв спецоперации мог произойти из-за утечки информации из Офиса президента. Руководитель ОП Андрей Ермак заявил, что информация о срыве операции из-за предателя в ОП - "дезинформационная атака". Издание ZN.UA сообщало, что Офис президента просил представителя службы разведки Великобритании воспрепятствовать выходу фильма Bellingcat.